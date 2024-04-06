Дамба в Орске полностью разрушилась

Дамба на реке Урал в Орске не справилась с потоком воды и полностью разрушилась. Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах.

В настоящее время растет объем сброса воды с Актюбинского водохранилища.

Вечером 5 апреля в городе Орск Оренбургской области прорвало дамбу сразу в двух местах. По словам местных жителей, течь в ней была уже несколько дней. Дамбу пытаются срочно заделать, а людей из города эвакуируют.

Мэр Орска Василий Козупица утром 6 апреля констатировал, что уровень воды на реке Урал стал критичным, так как составил 9,27 метра. Опасным уровнем реки считается 7 и более метров.

Половина микрорайона Старый город Орска оказалась затоплена. По словам градоначальника, прогноз неблагоприятный и ситуация в городе продолжит ухудшаться.

Ранее появилось видео из затопленного Орска.