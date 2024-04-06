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Прорыв дамбы в Орске привел к гибели людей

Baza: два человека погибли в результате прорыва дамбы в Орске

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Телеграм-канал «МЧС России»

По меньшей мере два человека погибли в результате прорыва дамбы в Орске Оренбургской области. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, один человек, пытаясь спастись от воды, лез на крышу и упал. Еще одно тело погибшего было найдено во дворе одного из домов на улице Орджоникидзе.

В настоящее время спасатели проверяют информацию о третьем погибшем.

Вечером 5 апреля в городе Орск Оренбургской области прорвало дамбу сразу в двух местах. По словам местных жителей, течь в ней была уже несколько дней. Дамбу пытаются срочно заделать, а людей из города эвакуируют.

Мэр Орска Василий Козупица утром 6 апреля констатировал, что уровень воды на реке Урал стал критичным, так как составил 9,27 метров. Опасным уровнем реки считается 7 и более метров.

Половина микрорайона Старый город Орска оказалась затоплена. По словам градоначальника, прогноз неблагоприятный и ситуация в городе продолжит ухудшаться.

Ранее сообщалось, что уровень воды в реке Урал в Орске поднялся выше критического.

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Прорыв дамбы в Орске
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