Молния ударила в 18 игравших в футбол школьников

В японском городе Миядзаки во время матча по футболу от удара молнии пострадали 18 школьников. Об этом сообщает Metro.

Инцидент произошел на футбольном стадионе местного университета, две школьные команды проводили тренировочный матч, в детей неожиданно ударила молния.

Травмы и ожоги получили 18 футболистов, у двух пострадавших произошла остановка сердца, детей удалось спасти, их состояние оценивается как крайне тяжелое. Незадолго до произошедшего метеорологическое бюро Японии выпустило грозовое предупреждение, но матч не отменили.

В национальном парке Тижука в Бразилии молния ударила в мужчину, который вел группу туристов по тропе на смотровую площадку. Путешественники вызвали помощь, на место происшествия прибыли медики, но спасти пострадавшего не удалось.

Ранее медсестра спасла коллегу, в которую ударила молния.