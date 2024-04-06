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Школьница перевела мошенника полмиллиона рублей с карты отца ради бонусов в игре

В Омске 11-летняя школьница перевела мошенникам 500 тыс. рублей с карты отца

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Ilya Naymushin/Reuters

В Омске мошенники обманули 11-летнюю школьницу, пообещав ей бесплатные бонусы в онлайн-игре. Об этом сообщает пресс-служба УМВД региона.

С заявлением в полицию обратился 37-летний житель Омска, мужчина сообщил, что его 11-летнюю дочь обманули мошенники. Как установили полицейские, на телефон школьницы пришло сообщение с предложением вступить в чат, где можно бесплатно получить бонусы в популярной онлайн игре.

Девочке прислали ссылку, куда нужно было ввести номер банковской карты, ребенок ввел данные карты отца, следуя указаниям аферистов, изменила пароль в мобильном приложении банка родителя. В чат стали приходить номера телефонов и суммы, которые необходимо было перевести.

Школьница под диктовку злоумышленников перевела денежные средства на общую сумму 562 тысячи рублей. После перевода денег вся переписка в мессенджере исчезла. О произошедшем школьница рассказала родителям, когда отец не смог войти в банковское приложение.

Ранее полиция задержала курьеров мошенников, укравших у пожилой пары из Москвы 30 млн рублей.

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