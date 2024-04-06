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Из Орска эвакуировали 711 человек

Администрация Орска сообщила об эвакуации 711 человек из зоны подтопления

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Телеграм-канал «МЧС России»

Администрация Орска сообщила об эвакуации 711 человек из зоны подтопления. Соответствующая публикация размещена на странице мэрии в социальной сети «ВКонтакте».

Свои дома, в том числе, покинули 210 детей.

«В пунктах временного размещения находятся 257 человек, среди них 76 детей, люди прибывают. На местах дежурят автобусы, они курсируют от точки высадки из плавсредств и машин до пунктов временного размещения», — сообщили в мэрии города.

В ПВР работают дежурные психологи.

Вода уже затопила более 2400 жилых домов и 3065 придомовых территорий. На подтопленных территориях отключено электроснабжение.

Отмечается, что для обеспечения электроснабжения Орска в условиях ЧП в город направлены дополнительные бригады и техника, в том числе четыре мобильные электростанции разной мощности из Оренбурга для перехода на резервные схемы. При этом крупнейшие ТЭЦ Оренбургской области работают в штатном режиме.

Вечером 5 апреля в городе Орск Оренбургской области прорвало дамбу сразу в двух местах. По словам местных жителей, течь в ней была уже несколько дней. Дамбу пытаются срочно заделать, а людей из города эвакуируют.

Мэр Орска Василий Козупица утром 6 апреля констатировал, что уровень воды на реке Урал стал критичным, так как составил 9,27 метра. Опасным уровнем реки считается 7 и более метров.

Половина микрорайона Старый город Орска оказалась затоплена. По словам градоначальника, прогноз неблагоприятный и ситуация в городе продолжит ухудшаться.

Ранее вода затопила половину Старого города Орска.

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Прорыв дамбы в Орске
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