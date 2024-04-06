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В Оренбургской области рассказали о работе ТЭЦ на фоне подтопления

Администрация Орска: три ТЭЦ в Оренбургской области работают в штатном режиме

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Теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) в Оренбургской области продолжают работать в штатном режиме, несмотря на подтопление. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале администрации города Орска.

В заявлении подчеркивается, что на данный момент в регионе не наблюдается угрозы для бесперебойной работы Орской ТЭЦ-1 и Сакмарской ТЭЦ. То же касается Медногорской ТЭЦ.

«Оборудование станций работает в штатном режиме», — говорится в публикации.

В то же время власти приняли решение приостановить работу котельной «Дубки» в городе Оренбурге. Причиной послужила эвакуация жителей одноименного района, при этом оборудование котельной пребывает в «нормативном состоянии».

4 апреля на территории Оренбургской области был объявлен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи с началом весенних паводков. На следующий день в городе Орске произошел прорыв дамбы в двух местах, из-за чего ситуация в регионе еще больше осложнилась.

По состоянию на утро 6 апреля количество подтопленных домов в Оренбургской области превысило 2,5 тыс. Более того, под водой оказались свыше 6,8 тыс. приусадебных участков.

Ранее в городе Орске заявили о поднятии уровня воды в реке Урал выше критического.

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Прорыв дамбы в Орске
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