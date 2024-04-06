В Киевской области повреждено частное предприятие. Об этом сообщил украинский телеканал ТСН со ссылкой на местные власти.

Уточняется, что поражены помещения предприятия в поселке Макаров Бучанского района. Во время действия воздушной тревоги власти сообщали о работе средств противовоздушной обороны (ПВО).

4 апреля глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук в Telegram-канале сообщил, что в результате обстрелов со стороны России был поврежден объект инфраструктуры, а также линии электропередачи и газопровод в Никопольском районе области.

До этого военный обозреватель Влад Шлепченко заявлял, что украинские ГЭС и ТЭС невозможно быстро восстановить, поскольку турбины и электрогенераторы являются штучным товаром.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал об ударах по Каневской и Днестровской ГЭС.