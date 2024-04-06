Снег пошел в Москве

Утром 6 апреля в Москве начался снег. Об этом сообщает РИА Новости.

Крупные снежные хлопья, в частности, наблюдаются на северо-востоке российской столицы.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что теплая погода вернется в Москву к концу выходных, 7 апреля.

По его словам, осталось всего 36 часов относительно холодной погоды, затем ожидается довольно существенно потепление. 7 апреля воздух прогреется до +12-14°C, дальше столбики термометра будут только подниматься.

Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова уверена, что осадки и шквалистый ветер в Москву и Санкт-Петербург принесли атмосферные фронты, в частности атлантический циклон. По ее словам, такие погодные условия в апреле допустимы и удивляться этому не стоит.

Ранее в петербургском Пулково несколько самолетов задержали из-за снега и метели.