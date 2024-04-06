Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Снег пошел в Москве

В Москве утром 6 апреля пошел снег

Утром 6 апреля в Москве начался снег. Об этом сообщает РИА Новости.

Крупные снежные хлопья, в частности, наблюдаются на северо-востоке российской столицы.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что теплая погода вернется в Москву к концу выходных, 7 апреля.

По его словам, осталось всего 36 часов относительно холодной погоды, затем ожидается довольно существенно потепление. 7 апреля воздух прогреется до +12-14°C, дальше столбики термометра будут только подниматься.

Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова уверена, что осадки и шквалистый ветер в Москву и Санкт-Петербург принесли атмосферные фронты, в частности атлантический циклон. По ее словам, такие погодные условия в апреле допустимы и удивляться этому не стоит.

Ранее в петербургском Пулково несколько самолетов задержали из-за снега и метели.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами