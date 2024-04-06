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Названо число подтопленных домов в Оренбургской области

Администрация Оренбургской области заявила о подтоплении более 2,5 тысячи домов

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Более 2,5 тыс. домов оказались подтоплены из-за паводка на территории Оренбургской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации региона.

«В связи с активным снеготаянием и подъемом уровня рек в результате водосбросов в регионе подтоплены 2 556 жилых домов, 6 886 приусадебных участков. На территории 29 муниципальных образований в 102 населенных пунктах и девяти СНТ (садоводческих некоммерческих товариществах. — «Газета.Ru»)», — говорится в заявлении.

Представители властей добавили, что к текущему моменту спасатели эвакуировали 4 208 человек из зоны затопления. В том числе 1 019 детей, уточнили в пресс-службе областной администрации.

В настоящее время в пунктах временного размещения (ПВР) находятся 427 граждан, включая 132 несовершеннолетних.

4 апреля власти Оренбургской области ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) на территории региона. Причиной послужило начало весенних паводков.

На следующий день в городе Орске, расположенном в Оренбургской области, прорвало дамбу. Инфраструктурный объект получил повреждения сразу в двух местах, что привело к дальнейшему ухудшению ситуации в регионе.

Ранее в Оренбургской области заявили о стремительном поднятии уровня воды в регионе.

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Прорыв дамбы в Орске
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