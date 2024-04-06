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Мэр Орска заявил об ухудшении ситуации после прорыва дамбы

Мэр Козупица: ситуация с подтоплением Орска быстро развивается в худшую сторону

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Ситуация с подтоплением части города Орска Оренбургской области в результате прорыва дамбы быстро развивается в худшую сторону. Об этом сообщил журналистам мэр города Василий Козупица, передает ТАСС.

По его словам, в настоящее время вода выходит на поверхность в тех районах, где проживают люди, стоят дома. Он подчеркнул, что все службы работают на то, чтобы в первую очередь спасти людей.

Также Козупица сообщил, что за несколько часов в некоторых районах Оренбургской области вода поднялась на четыре метра в результате прорыва дамбы.

5 апреля в городе Орск в Оренбургской области прорвало дамбу сразу в двух местах. Местные жители говорят, что течь в ней была уже несколько дней. Перед этим соседнее водохранилище сбросило много воды, но власти говорили, что дамба выдержит. Сейчас ее пытаются срочно заделать, а людей эвакуируют.

По состоянию на утро 6 апреля в пунктах временного размещения в Орске Оренбургской области, где часть города попала в зону затопления после прорыва дамбы, собрались 235 человек.

Ранее в Орске начали формировать списки пострадавших при прорыве дамбы.

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Прорыв дамбы в Орске
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