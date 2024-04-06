Губернатор Белгородской области рассказал о последствиях атаки ВСУ

Различные повреждения зафиксированы в 12 многоквартирных домах в городе Белгороде после атаки со стороны украинских войск. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, в результате действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) никто из местных жителей не пострадал. Тем не менее нескольким зданиям был нанесен существенный ущерб.

«В городе Белгороде в результате воздушной атаки со стороны ВСУ различные повреждения выявлены в 12 многоквартирных домах (в 18 квартирах выбиты окна), посечен фасад и выбиты окна в одном из корпусов детской поликлиники №4, повреждена кровля спортивного комплекса «Лучи» и поврежден фасад здания коммерческого предприятия», — отметил глава региона.

Он добавил, что во время обстрела были повреждены три автомобиля.

Более того, в населенном пункте Дубовое полностью сгорел один частный дом. Здесь же специалисты зафиксировали повреждение четырех многоквартирных зданий — у них оказались посечены фасады и выбиты окна. Вместе с этим у одного частного домовладения была пробита кровля.

Также несколько домов были повреждены в еще трех населенных пунктах в Белгородском районе. Речь идет о поселке Майский, селе Никольское и селе Таврово.

Утром 6 апреля министерство обороны РФ сообщило, что на территории Белгородской области сработали системы противовоздушной обороны (ПВО). Средства защиты сбили в небе над регионом 10 снарядов от реактивных систем залпового огня (РСЗО) Vampire, выпушенных со стороны Украины.

Ранее в МИД РФ заявили, что украинские войска повысили интенсивность обстрелов Белгородской области в 1,5 раза.