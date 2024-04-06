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Мэр Орска рассказал о ситуации с уровнем воды в Оренбургской области

Мэр Орска: за несколько часов в Оренбургской области вода поднялась на 4 метра

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За несколько часов в некоторых районах Оренбургской области вода поднялась на 4 метра в результате прорыва дамбы. Об этом сообщил журналистам глава города Василий Козупица, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что сейчас все службы работают над тем, чтобы спасти людей.

По словам Козупицы, уровень реки Урал в регионе на утро 6 апреля составляет 9,27 м, что более чем на 2 м выше опасного уровня.

Подтоплена половина территории Старого города в Орске, существует риск изоляции микрорайона, добавил мэр.

5 апреля в городе Орск в Оренбургской области прорвало дамбу сразу в двух местах. Местные жители говорят, что течь в ней была уже несколько дней. Перед этим соседнее водохранилище сбросило много воды, но власти говорили, что дамба выдержит. Сейчас ее пытаются срочно заделать, а людей эвакуируют.

По состоянию на утро 6 апреля в пунктах временного размещения в Орске Оренбургской области, где часть города попала в зону затопления после прорыва дамбы, собрались 235 человек.

Ранее власти призвали всех жителей Старого города Орска срочно эвакуироваться.

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