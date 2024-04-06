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Годовалый ребенок сломал ключицу из-за неисправной кровати в детской больнице

СК ХМАО проверит детскую больницу, где годовалый ребенок сломал ключицу

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Shutterstock

В Нижневартовской детской больнице ребенок выпал из кровати из-за неисправного фиксатора и сломал ключицу. Об этом сообщает СУ СК по ХМАО.

О произошедшем рассказала мать пострадавшей девочки, по словам женщины, ее годовалая дочь находилась в детской кроватке в палате. Ребенок оперся на неустойчивый поручень, упал на пол, сломал ключицу и получил гематому на голове.

Женщина утверждает, что фиксатор поручня кровати был неисправен, когда семью выписывали на амбулаторное лечение, медики не указали в документах, что телесные повреждения ребенок получил в больнице, и обвинили мать в невнимательности.

По факту травмирования малолетней доследственную проверку проводит региональный СК. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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