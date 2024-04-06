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В Екатеринбурге мужчина открыл стрельбу возле детского сада

«Е1»: в Екатеринбурге конфликт отцов возле детского сада закончился стрельбой

На Урале конфликт двух мужчин возле детского сада закончился стрельбой, один из участников ссоры стрелял в другого из травматического пистолета. Об этом сообщает «Е1».

Инцидент произошел возле дошкольного учреждения по улице Автомагистральной, между двумя мужчинами возникла ссора, в ходе конфликта один из них достал травматический пистолет и открыл огонь по своему оппоненту.

Пострадавшему потребовалась медицинская помощь, его госпитализировали. По данным регионального МВД, двое отцов поссорились, когда приехали забирать детей, проводится проверка. Стрелка разыскивают.

В Сарапуле двое мужчин устроили драку возле детского сада, мужчины привезли детей в сад и поссорились из-за парковочного места. Первая стычка родителей закончилась взаимными оскорблениями. Спустя месяц отцы снова встретились у единственного свободного места на парковке, на этот раз ссора быстро переросла в драку, свидетелем избиения отца стал шестилетний мальчик.

Ранее во Владикавказе подросток расстрелял из пистолета трамвай с пассажирами.

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