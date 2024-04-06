Защищающая Старый город Орска от воды дамба не выдерживает потока

Защищающая Старый город Орска от разлива реки насыпная дамба не выдерживает потока. Об этом сообщается в Telegram-канале ORSK.RU.

«Насыпная дамба, которая защищает старый город Орска от разлива реки, не выдерживает потока воды», — говорится в сообщении.

Отмечается, что вода начала подтапливать Старый город, не заходя в другие районы.

5 апреля в городе Орск в Оренбургской области прорвало дамбу сразу в двух местах. Местные жители говорят, что течь в ней была уже несколько дней. Перед этим соседнее водохранилище сбросило много воды, но власти говорили, что дамба выдержит. Сейчас ее пытаются срочно заделать, а людей эвакуируют. Мэр Орска сообщил, что ситуация непредсказуемая.

До этого власти призвали всех жителей Старого города Орска срочно эвакуироваться.

Ранее житель Орска показал последствия паводка.