В Орске сообщили об отсутствии пострадавших после прорыва дамбы

Никто из местных жителей не обращался за медицинской помощью после прорыва дамбы в Орске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службы губернатора и правительства Оренбургской области.

«За медицинской помощью никто не обращался. Жители сохраняют спокойствие, не поддаются панике. ПВР обеспечены всем необходимым: водой, продовольствием и медикаментами», — сообщили в пресс-службе.

Для жителей Орска, чьи дома попали в зону подтопления, подготовлены пункты временного размещения, рассчитанные на 6,5 тыс. человек.

До этого в пресс-службе правительства Оренбургской области сообщили, что более 90 жителей Орска, включая 40 детей, доставлены из зоны риска в пункты временного размещения (ПВР) после прорыва дамбы.

5 апреля в городе Орск в Оренбургской области прорвало дамбу сразу в двух местах. Местные жители говорят, что течь в ней была уже несколько дней. Перед этим соседнее водохранилище сбросило много воды, но власти говорили, что дамба выдержит. Сейчас ее пытаются срочно заделать, а людей эвакуируют. Мэр Орска сообщил, что ситуация непредсказуемая.

Ранее житель Орска показал последствия паводка.