Турция отменила безвизовый режим с Таджикистаном

Турция запретила гражданам Таджикистана въезжать в страну без визы. Соответствующий указ был опубликован в официальном вестнике Resmi Gazete.

«Решено отменить безвизовый режим для граждан Таджикистана, въезжающих в Турцию по общегражданскому паспорту», — говорится в документе.

Указ подписал президент Реджеп Тайип Эрдоган. Причины решения не указаны.

До этого сообщалось, что количество подозреваемых в причастности к теракту в «Крокусе Сити Холле», задержанных в Таджикистане, выросло до 20 человек.

Отмечалось, что задержание провели сотрудники Государственного комитета национальной безопасности страны. Им помогали российские силовики, находящиеся в Душанбе. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

1 апреля турецкие правоохранительные органы задержали двух подозреваемых в подготовке теракта от лица террористической группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России), одного из них арестовали.

Ранее уроженца Таджикистана лишили гражданства России за отказ служить в армии.