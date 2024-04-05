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Шесть ПВР установили под Оренбургом после прорыва дамбы

После прорыва дамбы в Орске установлено шесть ПВР

После прорыва дамбы в городе Орск Оренбургской области было подготовлено шесть пунктов временного размещения (ПВР). Об этом сообщает ТАСС.

«Жителям Старого города необходимо подготовиться к эвакуации. Для эвакуации подготовлены пункты временного размещения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что для тех, кто не сможет эвакуироваться самостоятельно, будут организованы автобусы.

До этого в поселке Первомайский на окраине Орска в зоне подтопления оказались уже несколько улиц, сообщил «Газете.Ru» местный житель Владимир и предоставил видео, снятое у его дома. По словам мужчины, вода продолжает прибывать.

5 апреля глава МЧС России Александр Куренков отдал распоряжение об отправке в Оренбургскую область сотрудников двух передовых спасательных отрядов для борьбы с паводком. До этого в Орске начали эвакуировать людей из-за угрозы прорыва дамбы на реке Урал. Отмечается, что для вывоза граждан, неспособных передвигаться самостоятельно, будут выделены специальные автобусы.

Пострадавшим от паводка жителям обещана единовременная материальная помощь в размере 10 тыс. рублей на человека и от 25 до 50 тыс. рублей при частичной или полной утрате имущества первой необходимости.

Ранее в Оренбургской области началась эвакуация населения.

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