В Москве привели в порядок стихийный мемориал пострадавшим в «Крокусе»

В микрорайоне Центральный ЖК «Новые Ватутинки» привели в порядок стихийный мемориал жертвам теракта в «Крокусе». Об этом сообщила администрация поселения Десеновское в Telegram-канале.

В ночь на 5 апреля неизвестные подожгли установленный местными жителями мемориал, который находился у закладного камня, посвященного памяти воинам-участникам локальных конфликтов.

«Закладной камень очистили от вандальных действий и привели в порядок», — заявили в администрации.

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» произошел теракт. По версии следствия, перед выступлением группы «Пикник» Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода, Мухаммадсобир Файзов и Шамсидин Фаридуни, вооруженные автоматами, открыли огонь по посетителям на входе, а позже продолжили нападение внутри концертной площадки. Также преступники подожгли здание с помощью бензина, в результате концертный зал полностью сгорел.

По последним данным МЧС РФ, при атаке на «Крокус Сити Холл» ранения различной степени тяжести получили более 550 человек. Также трагедия забрала жизни еще 144 человек, включая шестерых детей.

Ранее следствие получило данные из телефонов обвиняемых в теракте в «Крокусе».