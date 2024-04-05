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В МАГАТЭ прокомментировали информацию об атаке ВСУ на Запорожскую АЭС

В МАГАТЭ заявили, что знают о сообщениях российской стороны об атаке ВСУ на ЗАЭС

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Lisi Niesner/Reuters

Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) известно о сообщениях российской стороны об атаках Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе организации.

«Мы знаем об этих сообщениях и изучаем их. Мы поддерживаем связь с группой МАГАТЭ на месте. На данный момент у нас нет информации, которой мы могли бы поделиться», — сказали в агентстве.

Так там ответили на заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, которая призвала МАГАТЭ не уклоняться от фиксации фактов обстрелов Запорожской АЭС с украинской стороны.

5 апреля пресс-служба ЗАЭС сообщила об атаке боевых дронов ВСУ. Повреждений критически важной инфраструктуры Запорожской АЭС не произошло, все системы работают без нарушений. Прилеты были зафиксированы в районе грузового порта и азотно-кислородной станции.

4 апреля на Запорожской атомной электростанции отключилась резервная высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ — один из источников электроэнергии, необходимый для охлаждения реакторов.

Ранее глава МАГАТЭ заявил об «очень реальной угрозе» для ЗАЭС.

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