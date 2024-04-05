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Девочка сообщила руководству школы о романе учителя и ее подруги, мужчину арестовали

Во Франции школьница пожаловалась на учителя, с которым у ее подруги был роман

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Depositphotos

Во Франции школьница рассказала полиции, что одна из ее одноклассниц подверглась сексуальному насилию со стороны учителя. Об этом сообщает портал Midi Libre.

14-летняя девочка, которая учится в одной из школ в Ла Гран-Комбе, департамент Гар, обратилась к руководству образовательного учреждения. Она сообщила, что 44-летний учитель домогался ее подруги. У них, как заявила школьница, был роман, который длился несколько недель. Эта информация была передана в полицию, а педагог задержан.

Мужчина заявил, что действительно состоял с ученицей в отношениях, основанных на взаимном согласии. При этом учитель отрицает, что взаимодействие между ними носило сексуальный характер. По некоторым данным, педагог безуспешно пытался поцеловать девочку-подростка, а также гладил ее по ягодицам. Правоохранители изучили переписку взрослого и ребенка и обнаружили «вызывающие» сообщения.

Сейчас подозреваемый содержится под стражей, его обвиняют в «развращении несовершеннолетних и сексуальное насилие над несовершеннолетними в возрасте до 15 лет». Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее учителя заподозрили в домогательствах в отношении пяти учениц и нашли у него дома детское порно.

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