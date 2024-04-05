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Раненого губернатора Мурманской области навестили в больнице дочь и жена

Дочь и жена навестили раненого губернатора Чибиса в больнице

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Губернатор Чибис/Telegram

Супруга и дочь раненого губернатора Мурманской области Андрея Чибиса навестили его в больнице. Об этом сообщается в его Telegram-канале.

«Самое главное и дорогое - семья. Сейчас это ценю как никогда. Еще раз большое спасибо всем за тысячи добрых пожеланий», — написал губернатор.

5 апреля после встречи с избирателями в Апатитах на Андрея Чибиса напал мужчина с ножом и ранил его в живот. Главе региона провели операцию, его состояние оценивается врачами как тяжелое, но угрозы жизни нет.

Для оказания дальнейшей медицинской помощи губернатора доставили в областную больницу. Он перенес транспортировку хорошо.

Нападавшего, бывшего монтера путей сообщения по имени Александр Быданов, задержали на месте, он ранен в ногу. Сотрудники СУ СК России по Мурманской области проводят с ним следственные действия. На допросе мужчина заявил, что совершил нападение из неприязни к губернатору, «хотя лично с ним не был знаком».

Возбуждено уголовное дело о покушении в связи с осуществлением служебной деятельности.

Ранее мать напавшего на Чибиса высказалась о возможных причинах покушения.

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