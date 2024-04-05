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В Запорожье произошли взрывы

Глава ОВА Запорожья Федоров в третий раз за день заявил о взрывах в городе

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Alexander Ermochenko/Reuters

Глава ОВА Запорожья Иван Федоров в третий раз за день заявил о взрывах в городе. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

До этого о сериях взрывов в городе сообщалось дважды в период между 15:00 и 16:00 по мск. Сообщения о новых взрывах появились в 17:20 по мск. Город Запорожье сейчас находится под контролем украинских властей. Административный центр Запорожской области России был перенесен в город Мелитополь в 2023 году.

Ночью 5 апреля украинское издание «Общественное» сообщило о нескольких взрывах на территории Одесской области. Позже национальная энергетическая компания «Укрэнерго» заявила, что расположенные в регионе объекты инфраструктуры подверглись атаке со стороны российских войск.

В результате несколько объектов энергетики получили повреждения. Более того, на одной из электрических подстанций во время выполнения технических работ начался пожар. Однако, о каких именно объектах идет речь, представители компании раскрывать не стали.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на ЗАЭС заявили об атаке боевых дронов ВСУ на объекты станции.

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