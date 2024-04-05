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Жителя Ингушетии, мечтавшего стать шахидом, задержали за оправдание терроризма

В Ингушетии у поддерживающего терроризм местного жителя нашли самодельную бомбу

Жителя Ингушетии задержали за оправдание терроризма и нашли у него дома самодельную бомбу. Об этом сообщает Telegram-канал «Сапа Кавказ».

Сотрудники ФСБ задержали 26-летнего Юнуза из Магаза, который в прошлом году трижды оставлял экстремистские комментарии в тематическом Telegram-канале. Он писал: «Я очень завидую нашим братьям шахидам», не скрывая, что вдохновляется боевиками из Чечни и сам хочет стать террористом.

При обыске в доме у мужчины обнаружили самодельную фугасную бомбу в 1 кг тротила, начиненную гвоздями. На допросе задержанный признался, что некоторое время на него вышел некий Шахзот из Дагестана. Незнакомец отправлял Юнузу фотографии джихадов из Серии и стал подстрекать его к совершению теракта.

Подозреваемого отправили в ИВС, возбуждены и расследуются дела о призывах к терроризму, хранение и изготовление взрывчатых веществ.

Ранее краснодарца задержали за комментарии в интернете с призывами к терактам.

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