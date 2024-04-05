Пищевой технолог объяснил, стоит ли есть суп каждый день

Правильно приготовленный суп можно включать в свой рацион питания ежедневно. Об этом Life в Международный день супа рассказал доцент кафедры индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса Университета РОСБИОТЕХ, кандидат технических наук Дмитрий Быстров.

«В необходимости есть суп каждый день сомневаются многие, считая это устаревшей рекомендацией. Однако правильно приготовленный суп — это сбалансированный набор белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов. <...> Отварные овощи сохраняют больше полезных веществ, а жидкая консистенция супа «подготавливает» ЖКТ к приему более тяжелой пищи. Кроме того, растворимая растительная клетчатка и жидкость продлевают время, в течение которого человек чувствует сытость», — отметил эксперт.

При этом в блюдо не стоит добавлять много соли, чтобы оно сохранило полезные свойства, уточнил пищевой технолог. Кроме того, готовить суп лучше из полноценных продуктов, а не смесей, потому что последние обладают меньшей питательной ценностью. Быстров также добавил, что куриный бульон помогает восстановиться при простудных заболеваниях, овощной — активизирует обмен веществ, гороховый — стимулирует перистальтику кишечника, молочный — благоприятно воздействует на слизистую желудка.

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук и автор книг о правильном питании Марина Копытько до этого говорила, что крепкие наваристые бульоны не рекомендуется есть каждый день, потому что они увеличат нагрузку на пищеварительную систему и могут привести к дисбалансу в работе желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).

Ранее врач объяснил, как правильно готовить полезный мясной бульон для детей.