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Краснодарца задержали за комментарии в интернете с призывами к терактам

СК: сотрудники ФСБ задержали краснодарца за призывы к терактам в интернете

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

В следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю заявили, что житель Краснодара предстанет перед судом по обвинению в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

По версии следствия, мужчина в августе 2023 года «оставлял под видеороликами комментарии, содержащие призывы к осуществлению террористической деятельности, а также оправдание и пропаганду терроризма».

В публикации отмечается, что деятельно краснодарца была выявлена и пресечена оперативными сотрудниками управления ФСБ России по краю.

По решению суда в отношении мужчины была избрана мера пересечения в виде заключения под стражу.

До этого второй Западный окружной военный суд приговорил жителя Сыктывкара к трем годам колонии за публичное оправдание теракта на Крымском мосту.

Дело о публичном оправдании терроризма в интернете на 49-летнего Дмитрия Павлюченко завели после того, как он прокомментировал новости о совершенном 8 октября 2022 года теракте на Крымском мосту. Россиянин оставил во «ВКонтакте» несколько комментариев, в которых, как было установлено судом и следствием, он выразил оправдание и поддержку теракта.

Ранее крымчанина осудили за покупку взрывного устройства по заданию украинских спецслужб.

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