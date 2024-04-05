В аэропорту Омска объявили эвакуацию

Эвакуацию пассажиров и сотрудников объявили на территории Омского аэропорта имени Д. М. Карбышева. Об этом сообщается в Telegram-канале «Омск №1» со ссылкой на очевидцев.

На фотографиях с места событий, которые появились в сети, можно увидеть собравшуюся перед воздушной гаванью толпу. При этом никаких подробностей о произошедшем к текущему моменту не поступало.

4 апреля постояльцев и работников апарт-отеля Valo, который находится в Санкт-Петербурге, эвакуировали из-за потенциальной угрозы безопасности. Людей вывели на улицу, после чего направили в расположенный рядом торговый центр «Континент». При этом на место прибыли сотрудники экстренных служб, однако точная причина случившегося не уточнялась.

По данным издания «Фонтанка», за день до этого в апарт-отеле Valo также объявлялась эвакуация. В тот раз руководство гостиницы приняло такое решение из-за сообщения о минировании. Поиски взрывоопасного предмета продолжались три часа. Но в результате было установлено, что предупреждение ложное и здоровью людей ничего не угрожает.

Ранее в Санкт-Петербурге более 300 человек эвакуировали из фудмолла из-за сообщения о минировании.