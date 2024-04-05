На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

По данным ресурса, тревога была объявлена во всех регионах страны почти одновременно – около 16.33 (совпадает с мск).

Ночью 5 апреля украинское издание «Общественное» сообщило о нескольких взрывах на территории Одесской области. Позже национальная энергетическая компания «Укрэнерго» заявила, что расположенные в регионе объекты инфраструктуры подверглись атаке со стороны российских войск.

В результате несколько объектов энергетики получили повреждения.

До этого бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Россия продолжит наносить удары по военной и энергетической инфраструктуре Украины.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в ВСУ пожаловались на «уловку» российской армии.