В МЧС сообщили о принятии дополнительных мер для борьбы с паводком

Глава МЧС России Александр Куренков отдал распоряжение об отправке в Оренбургскую область сотрудников двух передовых спасательных отрядов для борьбы с паводком. Об этом сообщает пресс-служба министерства в Telegram-канале.

«Два самолета Ил-76 со спасателями на борту вылетели в Орск Оренбургской области. Более 100 специалистов отряда «Центроспас» и Центра по проведению операций особого риска «Лидер» МЧС России усилят группировку в наиболее сложных районах региона», — следует из сообщения.

4 апреля на территории Оренбургской области был введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи с весенним паводком. По словам главы региона, режим ЧС необходим, чтобы оперативно провести мероприятия по пропуску паводка, а также минимизировать возможный ущерб для жителей и объектов инфраструктуры.

А 30 марта в Алтайском крае был введен режим чрезвычайной ситуации в связи с осложнением паводковой обстановки в регионе. По данным правительства, воды подтопили свыше 600 дачных участков и порядка 90 жилых домов в девяти населенных пунктах края. Кроме того, на время перекрыты восемь дорожных участков. МЧС и аварийные службы работают в усиленном режиме.

В МЧС рассказали, когда стоит ожидать дождевые паводки на Кубани и в Крыму.