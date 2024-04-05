Россиянам напомнили о запрете ввоза биоресурсов и экзотических животных из-за границы

Международное правительственное соглашение запрещает туристам вывозить биоресурсы и экзотических животных из других стран и ввозить их в Россию. Об этом Pravda.Ru рассказал эксперт Общественной палаты России по туризму Роман Бобылев, комментируя задержание жителя Новосибирска на таможне в России с 19 кораллами из Таиланда.

Эксперт напомнил, что кораллы являются исчезающим видом дикой фауны.

«Страны, которые принимают большое количество туристов, борются с теми, кто пытается вывезти биоресурсы или каких-то экзотических животных. Их действия могут нанести непоправимый урон флоре и фауне конкретного государства, поэтому туристам не позволяют вывозить те же самые коралловые рифы. И это правильно», — отметил Бобылев.

26 марта Калининградская областная таможня сообщала, что житель Новосибирска пытался ввезти в Калининград незадекларированный беспилотник стоимостью более 3 млн рублей. Находка была сделана инспекторами в ходе таможенного досмотра поезда, прибывшего в Калининград из Литвы. Нарушитель будет привлечен к ответственности по ч. 1 ст. 16.2 КоАП России. Возможное наказание — от одной второй до двукратного размера стоимости товаров.

Ранее в ФТС России рассказали о самых нелепых попытках провезти драгоценности через границу.