Собаководам рассказали, как сэкономить на груминге

Пренебрегать процедурами красоты, которые доступны собакам, не стоит. При этом на некоторых манипуляциях можно сэкономить. Об этом в эфире «Радио 1» сообщил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Не рекомендую самостоятельно стричь собак, если вы не знаете, как правильно это делать. Помимо того, что вы можете поранить питомца, вы можете испортить ему шерсть. Есть ряд пород, которым требуется особый и достаточно сложный груминг, с такими питомцами лучше обращаться к профессионалам», — отметил эксперт.

При этом, по словам кинолога, хозяин может научиться самостоятельно мыть и вычесывать питомца, а также стричь ему когти. На этих процедурах можно серьезно сэкономить, подчеркнул Голубев.

Также он призвал отказаться от лишних аксессуаров, которые не несут практической пользы, но стоят денег. Среди них бабочки, банты, стразы и прочее.

До этого Голубев рассказал, какой пищи не должно быть в рационе у собаки. Он посоветовал исключить сырую свинину, так как она может быть источником опасного вируса Ауески. Также, по его словам, не стоит давать питомцу трубчатые кости птиц, причем как сырые, так и вареные.

Если собака ежедневно употребляет крупы, кислотность ее желудка со временем изменится, в результате чего организм животного не сможет полноценно усваивать мясную составляющую рациона, предупредил кинолог.

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