Прокуратура Москвы начала проверку Гарри Каспарова* по статье о госизмене

Прокуратура Москвы начала проверку чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова (признан в РФ иностранным агентом) по статье о госизмене. Об этом в своем Telegram-канале сообщил активист Виталий Бородин.

Он также выразил надежду, что оценка действиям Каспарова будет объективна.

В марте Росфинмониторинг внес в список экстремистов и террористов этого шахматиста.

До этого суд в очередной раз оштрафовал Каспарова за нарушение закона об иноагентах. Он получил штраф в размере 50 тыс. рублей. В ноябре 2023 года шахматист был оштрафован на 40 тыс. рублей за аналогичное правонарушение.

В мае 2022 года министерство юстиции России внесло в реестр «физических лиц, выполняющих функцию иностранного агента» бывшего совладельца и главу ЮКОСа Михаила Ходорковского (признан в РФ иностранным агентом) и Каспарова.

В документе в качестве иностранных источников финансирования Ходорковского указана Украина, Каспарова – Украина и американская Human Rights Foundation.

В начале апреля 2022 года в России был создан реестр «физических лиц, выполняющих функцию иностранного агента». Первыми в него внесли журналистов Евгения Киселева (признан в РФ иностранным агентом, внесен в РФ в список террористов и экстремистов) и Матвея Ганапольского (признан в РФ иностранным агентом).

Ранее в Москве двоих россиян арестовали по обвинениям в госизмене.