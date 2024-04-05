В Подмосковье произошла попытка атаки на нефтебазу

ВСУ атаковали нефтебазу в Подмосковье дроном. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

Атака была произведена беспилотником испанского производства Columba с 3 кг взрывчатки. Отмечается, что это уже третья задокументированная атака с применением этого БПЛА на территории РФ.

Сообщается, что дрон был найден без одного крыла в 100 метрах от базы «Новоселки» под Подольском при обходе участка. По словам журналистов, падение беспилотника произошло без детонации боезаряда, его уничтожили управляемым взрывом.

До этого в подмосковном Шарапово нашли украинский дрон-камикадзе R15 с кумулятивным зарядом.

Дрон-камикадзе R15 был разработан на Украине в 2023 году, дальность его полета составляет 700 километров, размах крыльев — 2,4 метра. Дрон способен пребывать в полете до семи часов, и может нести на себе до 15 кг.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.