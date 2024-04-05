Клуб моржей в Серебряном бору в Москве продолжит работать на прежнем месте

Клуб моржей в Серебряном бору в Москве будет продолжать свою деятельность на текущем месте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного Департамента культуры.

При этом в московском Депкульте подчеркнули, что перенос объекта не планируется. Таким образом традиция купания зимой в Серебряном бору, которой уже много лет, будет продолжена.

«Для нас важно, чтобы функционирование клуба продолжилось в безопасных и комфортных условиях как для самих его участников, так и для остальных посетителей Серебряного бора», — приводит ТАСС сообщении пресс-службы.

В свою очередь, в пресс-службе Госинспекции по недвижимости Москвы отметили, что город будет обсуждать будущее улучшение Серебряного бора, где находится домик моржей, с участием представителей клуба. Так, в ведомстве планируют рассмотреть совместно со спортсменами все необходимые условия для удобного и безопасного отдыха посетителей. Кроме того, будет уделено внимание выполнению всех соответствующих природоохранных стандартов в процессе возведения нового здания. Отмечается, что старый домик будет сохранен до тех пор, пока эти вопросы не будут решены.

В инспекции уточнили, что вопрос о сносе домика Клуба моржей будет обсуждаться только после уточнения планов на строительство нового здания.

«Есть конструктивный диалог с представителями клуба, который, конечно, продолжит свою деятельность в Серебряном бору. Следующий зимний купальный сезон клуб откроет так же в Серебряном бору», — отметили в пресс-службе ведомства.

Ранее в столичном Депкульте сообщили, что клуб моржей в Серебряном бору переедет в новое здание к следующему зимнему купальному сезону.