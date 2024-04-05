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К делу о покушении на Чибиса привлекут криминалистов из Москвы

Бастрыкин направил московских криминалистов для расследования нападения на Чибиса

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин направил криминалистов центрального аппарата для расследования нападения на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, сообщается в Telegram-канале СК.

«В рамках расследования следователям предстоит тщательно изучить все обстоятельства совершенного преступления и дать объективную правовую оценку произошедшему», — заявили в ведомстве.

До этого стало известно, что дело о нападении на губернатора Чибиса передадут в центральный аппарат СК.

Нападение произошло в Апатитах на выходе из здания ДК «Строитель». Там губернатор встречался с жителями города. После нападения чиновник мог дойти до машины. Его доставили в больницу. Следственный комитет начал расследование инцидента.

Напавшего зовут Александр Быданов, ему 42 года. По его словам, он пошел на нападение из-за голоса в голове. Во время задержания злоумышленника сотрудники Росгвардии ранили его в ногу.

Ранее политолог отметил высокий уровень публичности пережившего покушение Чибиса.

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