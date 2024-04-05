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Офтальмолог перечислила неочевидные признаки ухудшения зрения

Офтальмолог Шилова: жжение в глазах является признаком ухудшения зрения

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Freepik.com

Часто люди не замечают признаков ухудшения зрения или списывают их на усталость, пока проблема не станет очевидной. Об этом в беседе с «Ридусом» сообщила офтальмохирург Татьяна Шилова. Он перечислила симптомы, при появлении которых стоит обратиться к специалисту.

«Среди неочевидных признаков ухудшения зрения выделяются так называемые непостоянные изменения, такие как затуманивание зрения, потеря контрастности или появление мушек перед глазами. Они могут быть связаны с воспалительными и дегенеративными процессами», — рассказала Шилова.

Также, по ее словам, важно обращать внимание на такие симптомы, как ощущение песка в глазах, покраснение и жжение.

Офтальмолог Европейского медицинского центра (EMC) Наталия Боша до этого отмечала, что возрастные изменения эластичности хрусталика, которые приводят к снижению остроты зрения вблизи при ее сохранении вдали, начинаются примерно в 35 лет, а становится заметным человеку после 40-45 лет.

Ранее офтальмолог рассказала, при каких симптомах нужно срочно обратиться к врачу.

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