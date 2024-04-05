Врач раскрыл, какие овощи самые полезные

В первую очередь, человек должен есть те овощи, которые выращены в его климатической зоне. Об этом в интервью РИАМО сообщил врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), д. м. н. Владимир Неронов. Он подчеркнул, что овощи необходимы для правильной работы желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), а также как источник витаминов.

«Овощи являются важной частью нашего рациона, поскольку содержат не только минералы, витамины, углеводы, белки и растительные жиры, но также необходимые для пищеварения растительные волокна. Растительные волокна выполняют функцию стабилизации в нашем микробиоме и стимулируют кишечник для правильной работы организма», — отметил врач.

Он добавил, что тем, у кого есть проблемы с ЖКТ, может быть трудно переваривать некоторые овощи. В таких случаях необходимо обратиться к врачу, который поможет подобрать подходящий рацион, заключил специалист.

До этого Неронов отмечал, что в рационе обязательно должны присутствовать огурцы, помидоры и картофель, если нет никаких противопоказаний.

По его словам, огурцы содержат много воды и клетчатки, что стимулирует секреторную функцию желудочных желез и улучшает пищеварение. Что касается помидоров, они являются низкокалорийным продуктом, богатым витаминами А и С, а также антиоксидантами, которые защищают клетки от повреждений.

Картофель же содержит много крахмала и клетчатки, что помогает улучшить работу кишечника. Также он богат витаминами C и B6, пояснил врач.

Ранее гастроэнтеролог рассказала, сколько овощей и фруктов нужно съедать ежедневно.