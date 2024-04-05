Мэр итальянского города предлагает бесплатных коз всем, кто сможет их поймать

В Италии мэр города предлагает бесплатных коз всем, кто сможет их поймать, пишет издание UPI. Таким образом он пытается решить проблему перенаселения животных.

Риккардо Гулло, мэр города Аликуди, расположенного на одноименном острове на Эоловом архипелаге Сицилии, представил обществу свою программу «усыновления» коз. Чиновник пошел на такой шаг, когда популяция этих животных выросла в шесть раз.

Согласно программе, любой, кто отправит запрос местному правительству по электронной почте и заплатит «гербовый сбор» в размере $17, может взять столько коз, сколько пожелает. При условии, что они вывезут их с острова в течение 15 дней с момента получения разрешения.

«В идеале мы бы хотели, чтобы люди попытались приручить коз, а не есть их», — добавил мэр.

Первое стадо коз на острове появилось около 20 лет назад, когда их привезли фермеры, чтобы начать разводить. В конечном итоге животные начали свободно бродить по округе и одичали.

Ранее ученые предложили бороться с животными-вредителями с помощью контрацепции.