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Врач предупредила об опасности передозировки кофе

Врач Джутова: передозировка кофе опасна для гипертоников

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Depositphotos

Передозировка кофе особенно опасна для людей, страдающих гипертонией, нарушением сердечного ритма, а также бессонницей и мочекаменной болезнью. Об этом в интервью РИАМО предупредила врач-диетолог, нутрициолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Марьяна Джутова.

«Людям из группы риска рекомендуется обсудить с врачом возможность ограничения или полного исключения употребления кофе и энергетических напитков из рациона. Употребление кофе и энергетических напитков требует разумного подхода и учета индивидуальных особенностей организма», — отметила Джутова.

Она добавила, что стимулирующие вещества, которые содержатся в кофе и энергетических напитках, способны провоцировать хронические заболевания.

Врач-диетолог и эксперт в области здорового питания сервиса Level Kitchen Татьяна Мещерякова до этого предупреждала, что употребление более двух чашек кофе в день способно привести к обезвоживанию организма, а вместе с жидкостью выходят минералы и водорастворимые витамины (В и С). Витамины группы В, по ее словам, также теряют активность, вступая в реакцию с компонентами кофе, например, танинами.

Ранее диетолог рассказала, какие продукты нельзя есть на завтрак.

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