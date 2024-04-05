В Новой Москве сожгли мемориал жертвам теракта в «Крокусе»

В Новых Ватутинках на территории Новой Москвы подожгли мемориал жертвам теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком».

По данным канала, неизвестные подожгли установленный местными жителями мемориал в ночь на 5 апреля.

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» произошел теракт. По версии следствия, перед выступлением группы «Пикник» Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода, Мухаммадсобир Файзов и Шамсидин Фаридуни, вооруженные автоматами, открыли огонь по посетителям на входе, а позже продолжили нападение внутри концертной площадки.

В ходе теракта преступники подожгли здание с помощью бензина, в результате концертный зал полностью сгорел.

Утром 23 марта четверых подозреваемых в теракте задержали в Брянской области, на следующий день их арестовали и отправили в СИЗО до 22 мая.

Днем 5 апреля стало известно, что Следственный комитет проверяет причастность исламистских террористов к теракту в концертном зале «Крокус Сити Холл».

Ранее сообщалось, что следствие получило данные из телефонов обвиняемых в теракте в «Крокусе».