Россиянин в маске распылил перцовую смесь в автобусе

В Южно-Сахалинске неизвестный распылил в автобусе перцовый баллончик. Молодой человек попал на камеры, размещенные в салоне транспортного средства. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП, ДТП. Сахалин — Точка отсчета».

Инцидент произошел 3 апреля в автобусе на маршруте №3. Перед остановкой «Техникум» молодой человек в маске встал с сидения около дверей — в одной руке он держал смартфон, а в другой — баллончик — и подошел к выходу. До того, как водитель открыл двери, хулиган начал распылять из баллончика перцовку, после чего покинул салон. В автобусе находились другие пассажиры.

В городской администрации сообщили, что полиция начала проверку по факту случившегося.

В Зеленограде очевидцы сняли драку пассажиров в автобусе на видео. По словам очевидцев, двое пассажиров стали оскорблять третьего, мужчина не выдержал и напал на обидчиков.

Ранее в Хабаровске водитель автобуса и пассажир подрались из-за закрытой двери.