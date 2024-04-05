Врач рассказала, сколько чашек кофе можно выпивать в день без вреда для здоровья

Чтобы не навредить организму, следует употреблять не более двух-трех чашек кофе в день. Об этом в беседе с РИАМО сообщила врач-диетолог, нутрициолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Марьяна Джутова. По ее словам, кофе содержит много природных антиоксидантов, таких как хлорогеновая кислота и тригонеллин, которые защищают клетки от повреждения.

«Однако употребление кофеина может иметь свои негативные стороны, особенно для людей из группы риска. При этом массовые кофеинсодержащие напитки и биологически активные добавки (БАДы) должны содержать не более 150 мг кофеина в каждой порции», — подчеркнула врач.

Врач-диетолог и эксперт в области здорового питания сервиса Level Kitchen Татьяна Мещерякова до этого отмечала, что употребление более двух чашек кофе в день способно привести к обезвоживанию организма, а вместе с жидкостью выходят минералы и водорастворимые витамины (В и С). Витамины группы В, по ее словам, также теряют активность, вступая в реакцию с компонентами кофе, например, танинами.

Врач добавила, что потребление менее 1 — 1,5 литра воды в день считается хроническим обезвоживанием, что способствует снижению уровня метаболизма. Кроме того, снижается скорость и качество усвоения здоровой пищи, а вместе с ней и витаминов, минералов и ферментов.

Ранее сообщалось, что цены на кофе взлетели до многолетних максимумов.