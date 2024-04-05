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Москвичам рассказали, когда в город вернется теплая погода

Синоптик Шувалов: теплая погода вернется в Москву в конце выходных

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Global Look Press

Теплая погода вернется в Москву к концу выходных, 7 апреля, рассказал НСН руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Осталось 36 часов холодной погоды, относительно холодной. Затем будет потепление, а вот потепление уже довольно существенное. Еще в субботу утром не исключены заморозки, днем +6-8°C, десяти градусов еще не достигнем. А вот в воскресенье уже +12-14°C, и это только начало. Начнем опережать календарь на полторы недели», — отметил он.

С начала следующей недели в столице ожидается дальнейшие потепление, температура воздуха будет достигать +16-17°C. Однако в выходные, 6 и 7 апреля, москвичей ждут локальные и небольшие дожди. Ветер в эти дни будет в пределах 5-10 м/с.

«Давление тоже скакать не будет, плавное изменение давления в эти дни», — заключил Шувалов.

В Гидрометцентре России до этого сообщили, что в пятницу, 5 апреля, в Москве ожидается погода с переменной облачностью и до +8°C. Во второй половине дня местами ожидаются прояснения без осадков, а вечером не исключено значительное похолодание, вплоть до минусовых температур. Ветер будет восточный со скоростью 3-8 м/с.

Ранее москвичам спрогнозировали «спокойную погоду» в ближайшие дни.

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