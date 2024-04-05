В Роскачестве рассказали, как есть хлеб без вреда для фигуры

Людям, которые занимаются физическим трудом, можно съедать в день до 300-350 г хлеба без вреда для фигуры. Об этом телеканалу «360» рассказала эксперт Роскачества Наталья Завьялова.

«Если вы человек интеллектуального труда, у вас физзарядки нет совсем, ходите вы мало, все время сидите за компьютером, в день достаточно 150 г хлеба, не больше. Иначе вы начнете толстеть», — предупредила эксперт.

При этом она уточнила, что совсем исключать хлеб из рациона не стоит, потому что сложные углеводы нужны организму человека для хороших нейронных связей и стабильной работы мозга. В этом случае рацион питания будет сбалансированным, заключила Завьялова.

Ученые из Медицинского центра при Колумбийском университете в США обнаружили, что макароны, рис, выпечка и хлеб могут вызывать бессонницу у женщин. Как отметили ученые, виновником проблем со сном может быть рафинированный сахар в этих видах пищи. Злоупотребление макаронами, выпечкой, белым хлебом и рисом может спровоцировать «скачки» уровня сахара в крови, что затрудняет засыпание, сокращает продолжительность ночного отдыха и увеличивает количество пробуждений.

Ранее врач рассказал, как сделать белый хлеб полезнее.