Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Роскачестве рассказали, как есть хлеб без вреда для фигуры

Эксперт Роскачества Завьялова: хлеб не стоит исключать из рациона питания

close
100%
Depositphotos

Людям, которые занимаются физическим трудом, можно съедать в день до 300-350 г хлеба без вреда для фигуры. Об этом телеканалу «360» рассказала эксперт Роскачества Наталья Завьялова.

«Если вы человек интеллектуального труда, у вас физзарядки нет совсем, ходите вы мало, все время сидите за компьютером, в день достаточно 150 г хлеба, не больше. Иначе вы начнете толстеть», — предупредила эксперт.

При этом она уточнила, что совсем исключать хлеб из рациона не стоит, потому что сложные углеводы нужны организму человека для хороших нейронных связей и стабильной работы мозга. В этом случае рацион питания будет сбалансированным, заключила Завьялова.

Ученые из Медицинского центра при Колумбийском университете в США обнаружили, что макароны, рис, выпечка и хлеб могут вызывать бессонницу у женщин. Как отметили ученые, виновником проблем со сном может быть рафинированный сахар в этих видах пищи. Злоупотребление макаронами, выпечкой, белым хлебом и рисом может спровоцировать «скачки» уровня сахара в крови, что затрудняет засыпание, сокращает продолжительность ночного отдыха и увеличивает количество пробуждений.

Ранее врач рассказал, как сделать белый хлеб полезнее.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами