Росгвардейца, который задержал напавшего на Чибиса мужчину, представят к награде

Сотрудник Росгвардии, который задержал напавшего на губернатора Мурманской области Андрей Чибиса, будет представлен к награде. Об этом заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

По его данным, росгвардейцу 41 год, он участник СВО и ветеран боевых действий. Хинштейн отметил, что сотрудник предотвратил гораздо более тяжкие последствия, мгновенно среагировал и проявил профессионализм.

4 апреля в городе Апатиты произошло вооруженное нападение на главу Мурманской области Андрея Чибиса.

Позже подозреваемого мужчину, напавшего с ножом на главу региона, задержали. Он сообщил правоохранителям, что совершить преступление ему сказал голос в голове.

Главный врач центральной городской больницы (ЦГБ) города Апатиты Юрий Ширяев заявил, что Чибису сильно повезло, потому что аорта не была задета.

На следующий день в Telegram-канале Чибиса опубликовали видео с ним, где губернатор рассказал, что пришел в себя после операции, и поблагодарил врачей. «Сейчас буду восстанавливаться и дальше в бой, только вперед», — сказал глава Мурманской области.

Ранее россиянка напала с ножом на спящую родственницу из-за наследства.