В Кузбассе таксист спас бабушку от мошенников

В Прокопьевске водитель такси помог пенсионерке не стать жертвой мошенников. Об этом сообщает «МВД Медиа».

По словам 84-летней женщины, ей позвонил мужчина, представившийся адвокатом ее внучки. Он рассказал, что девушка попала в аварию и ей срочно необходимы средства на операцию. Пенсионерка, не раздумывая, передала злоумышленникам 100 тыс. рублей. Но этого оказалось мало. Через некоторое время с ней связались еще раз, затребовав на этот раз 200 тыс. рублей.

С деньгами женщина спустилась к подъезду, куда на такси подъехал молодой человек, чтобы забрать передачу. Водитель такси обратил внимание, что пенсионерка что-то передала курьеру. Таксист предположил, что это может быть мошенник и стал расспрашивать женщину о цели визита незнакомца. Поняв, что не ошибся, водитель потребовал у пассажира вернуть пенсионерке деньги.

Курьер сбежал, а пожилой прокопчанке удалось сохранить 200 тыс. рублей. После этого она связалась с внучкой, которая заверила бабушку, что никакого ДТП не было и с ней все в порядке.

Полиция установила личность курьера: им оказался 18-летний местный житель. Предложение о работе, по его словам, он нашел в социальных сетях. Правоохранители выяснили, что молодой человек причастен к аналогичному преступлению: ранее он по той же схеме забрал у другой пенсионерки 70 тыс. рублей. Основную часть денег курьер переводил мошенникам, оставляя себе процент за работу.

Таксиста наградили благодарственным письмом начальника ОМВД России по г. Прокопьевску.

Ранее нижегородский таксист предостерег пенсионерку от передачи денег мошенникам.