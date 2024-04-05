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Обломки беспилотника под Ростовом упали на жилой дом

Shot: обломки БПЛА упали на жилой дом в Морозовске и разнесли собачью будку

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Shutterstock

Обломки одного из беспилотников, которые ночью сбили в Ростовской области, упали на жилой дом в Морозовске и разнесли собачью будку во дворе. Об этом сообщает Telegram-канал Shot, ссылаясь на источник.

По его информации, в частном доме на Мухоперца были выбиты стекла, посечены стены и забор. Кроме того, одним из обломков прибило пса по кличке Дозор. Жители дома в момент атаки спустились в подвал, никто из них не пострадал.

В ночь на 5 апреля серия взрывов прозвучала над Морозовском. Предположительно, беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины (ВСУ) предприняли атаку на местный аэродром.

До этого Минобороны России сообщило, что силами противовоздушной обороны (ПВО) ночью 5 апреля удалось пресечь попытки Украины совершить террористические атаки с применением беспилотников самолетного типа по объектам на территории РФ.

По данным российского оборонного ведомства, всего было сбито 53 беспилотника, 44 из которых в Ростовской области, шесть — в Краснодарском крае и по одному в Саратовской, Курской и Белгородской областях.

Ранее сообщалось, что раненый российский пулеметчик смог ликвидировать 27 украинских военных.

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