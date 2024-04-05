Следственный комитет получил данные из телефонов обвиняемых в теракте в «Крокусе»

Следственный комитет получил данные из телефонов обвиняемых в совершении теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает пресс-служба СК.

«Результаты экспертного исследования мобильных телефонов, которые террористы пытались уничтожить, позволили получить значимые для следствия данные об обстоятельствах подготовки к преступлению», — сказано в заявлении.

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» произошел теракт. По версии следствия, перед выступлением группы «Пикник» Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода, Мухаммадсобир Файзов и Шамсидин Фаридуни, вооруженные автоматами, открыли огонь по посетителям на входе, а позже продолжили нападение внутри концертной площадки.

В ходе теракта преступники подожгли здание с помощью бензина, в результате концертный зал полностью сгорел.

Утром 23 марта четверых подозреваемых в теракте задержали в Брянской области, на следующий день их арестовали и отправили в СИЗО до 22 мая.

Отмечалось, что Мосгорсуд 15 апреля рассмотрит жалобу на арест Алишера Касимова по делу о теракте в «Крокус Сити Холле».

Ранее были опубликованы кадры последних пожарных проверок в «Крокус Сити Холле».