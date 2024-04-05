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МЧС сообщило об обстреле села в Белгородской области

МЧС России: ведется обстрел села Вязовое в Белгородской области

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Shutterstock/Ireshetnikov54

Ведется обстрел села Вязовое в Белгородской области. Об этом в Telegram-канале сообщает МЧС региона.

«Ведется обстрел Краснояружский район, с. Вязовое», — говорится в публикации.

Местных жителей призвали спуститься в укрытие.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявлял, что более 200 квартир и почти сто машин получили повреждения в Белгороде 1 апреля в результате двух обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), пострадали десять мирных жителей. Он отмечал, что украинские войска выпустили по семи районам региона 48 снарядов, а также совершили шесть атак с помощью беспилотных летательных аппаратов.

2 апреля уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что детям и семьям из приграничных районов Белгородской области, а также новых регионов Российской Федерации окажут психологическую помощь.

Ранее в Белгороде кот заслонил хозяйку от осколков.

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