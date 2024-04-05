В Германии полицейские сняли штаны и обвинили в этом Украину

Полицейские из Баварии сняли юмористическое видео, на котором выполняют рабочие обязанности без штанов, потому что из-за конфликта на Украине и пандемии коронавируса в Германии возник дефицит полицейской формы. Видео выложила пресс-служба профсоюза немецкой полиции (DPolG).

На кадрах двое полицейских сетуют, что месяцами ожидают новой формы. Затем они выходят из служебной машины без штанов.

«Поставки 21 предмета униформы, таких как брюки, куртки и фуражки, возможны лишь с ожиданием в несколько месяцев», — пожаловался на видео председатель баварского отделения DPolG Юрген Кенляйн.

В ответ на запрос агентства DPA, баварское министерство внутренних дел пояснило, что дефицит формы связан с нарушением цепочек поставок по причине конфликта на Украине, но трудности наблюдаются с пандемии коронавируса.

В ведомстве пояснили, что больше всего не хватает летних брюк. При этом чиновники предложили полицейским использовать другие модели.

В марте издание Bild сообщило, что в Германии сотрудники полиции годами пытали своих служебных лошадей.

В ноябре 2023 года немецкие силовики провели масштабные обыски у 20 сторонников правоэкстремистского движения «Граждане Рейха».

По версии следствия, злоумышленники вступали в контакт с чиновниками, угрожали им и пытались влиять на решения органов власти. Рейхсбюргеры верят, что страна не проигрывала Вторую мировую войну.

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